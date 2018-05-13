МОСКВА, 13 травня — . Кількість загиблих при вибухах в церквах на острові Ява в Індонезії зросла до дев’яти, 40 людей постраждали, повідомляє місцева газета Jakarta Globe в Twitter.

LIVE UPDATES: Bombs strike three churches in Surabaya, East Java, Sunday morning (13/05). Police confirmed one suicide bomber. Casualties so far: 9 dead, 40 injured. pic.twitter.com/ovhcjJNYQM — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 13 травня 2018 р.

Раніше агентство Сіньхуа повідомляло про шість загиблих і 35 поранених.

“Бомби розірвалися в трьох церквах в Сурабае, Східній Яві, вранці в неділю (13 травня). Поліція підтвердила (загибель — ред.) одного терориста-смертника. Жертви і постраждалі на даний момент: дев’ять загиблих, 40 поранених”, — йдеться в повідомленні газети.

Перший вибух прогримів поруч з католицькою церквою Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в Індонезії в 07.15 ранку за місцевим часом (05.15 мск), наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин. Другий вибух прогримів в протестантській церкві у Джалан Діпонегоро (Jalan Diponegoro), третій церкви п’ятидесятників на вулиці Арджуно (Агјипо).

Нападники були одягнені як парафіяни церкви і під час служби перебували всередині церкви, після чого привели в дію бомби. Поліція оточила місця події для подальшого розслідування.