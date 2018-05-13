Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Індонезії вибухи в церквах забрали життя дев’яти осіб, повідомили ЗМІ

13.05.2018

МОСКВА, 13 травня — . Кількість загиблих при вибухах в церквах на острові Ява в Індонезії зросла до дев’яти, 40 людей постраждали, повідомляє місцева газета Jakarta Globe в Twitter.

Раніше агентство Сіньхуа повідомляло про шість загиблих і 35 поранених.

“Бомби розірвалися в трьох церквах в Сурабае, Східній Яві, вранці в неділю (13 травня). Поліція підтвердила (загибель — ред.) одного терориста-смертника. Жертви і постраждалі на даний момент: дев’ять загиблих, 40 поранених”, — йдеться в повідомленні газети.

Перший вибух прогримів поруч з католицькою церквою Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в Індонезії в 07.15 ранку за місцевим часом (05.15 мск), наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин. Другий вибух прогримів в протестантській церкві у Джалан Діпонегоро (Jalan Diponegoro), третій церкви п’ятидесятників на вулиці Арджуно (Агјипо).

Нападники були одягнені як парафіяни церкви і під час служби перебували всередині церкви, після чого привели в дію бомби. Поліція оточила місця події для подальшого розслідування.

Читайте також:   Соціологи з'ясували, як німці ставляться до нових санкцій проти Росії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *