МОСКВА, 13 травня — . Кількість загиблих при вибухах в церквах на острові Ява в Індонезії зросла до дев’яти, 40 людей постраждали, повідомляє місцева газета Jakarta Globe в Twitter.

LIVE UPDATES: Bombs strike three churches in Surabaya, East Java, Sunday morning (13/05). Police confirmed one suicide bomber. Casualties so far: 9 dead, 40 injured. pic.twitter.com/ovhcjJNYQM

— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 13 травня 2018 р.