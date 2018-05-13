ПЕКІН, 13 травня — . Віце-голова КНР Ван Цишань може відправитися в США для проведення переговорів з торговим суперечностей між двома країнами слідом за віце-прем’єром Лю Хе, пише газета South China Morning Post з посиланням на обізнані джерела. Раміль СитдиковВ КНР підтвердили візит до Пекіна глави МЗС Ірану Заріфа

“Віце-прем’єр Держради КНР Лю Хе незабаром вирушить у Вашингтон для участі у другому раунді торговельних переговорів, а віце-голова КНР Ван Цишань, який відомий своїми навичками пожежника”, може бути наступним”, — пише газета.

Раніше міністерство комерції Китаю підтвердило, що Лю Хе прийняв запрошення американської сторони відвідати Вашингтон для участі в черговому раунді двосторонніх переговорів з торговельних розбіжностей між двома країнами.

Як пише видання, візит Ван Цишаня може відбутися наприкінці червня — початку липня.

“У той час як віце-прем’єр Лю Хе відповідає за ведення переговорів з специфічним торговельних питань, Ван Цішань буде шукати можливості зберегти стратегічний діалог з широкого кола питань”, — цитує видання джерело.

Ван Цишань, який раніше керував головним антикорупційним органом Компартії Китаю, в березні цього року був призначений віце-головам КНР, який курирує міжнародні питання. Іноземні дипломати та представники бізнес-кіл очікують, що Ван Цишань, який виводив Китай з азіатської фінансової кризи, також зіграє ключову роль у пом’якшенні торгових відносин з США, зазначає видання.

Перший раунд переговорів між США і КНР з торгівлі проходили в Пекіні 3-4 травня. У делегацію США увійшли міністр фінансів Стівен Мнучин, міністр торгівлі Уілбур Росс, торговий представник у ранзі міністра Роберт Лайтхайзер, помічники президента США Ларрі Кудлоу і Пітер Наварро, а також посол США в КНР Террі Брэнстед. Делегацію китайської сторони очолював віце-прем’єр Держради КНР Лю Хе.