Смертники здійснили атаки на три різних католицьких церкви.
В результаті вибухів на території трьох католицьких церков в Індонезії загинули щонайменше 6 осіб.
Вибухи сталися під час ранкової недільної меси 13 травня у місті Сурабая, провінція Східна Ява.
Reuters з посиланням на представника поліції Франса Барунга Мангера пише, що атаку провели смертники.
Агентство повідомляє про не менш 6 загиблих і 35 поранених. За словами поліції, кількість жертв може зрости.
Поліція оточила райони, які атакували смертники.
Правоохоронці проводять впізнання жертв. Ведеться розслідування інциденту.