Смертники здійснили атаки на три різних католицьких церкви.

В результаті вибухів на території трьох католицьких церков в Індонезії загинули щонайменше 6 осіб.

Вибухи сталися під час ранкової недільної меси 13 травня у місті Сурабая, провінція Східна Ява.

Reuters з посиланням на представника поліції Франса Барунга Мангера пише, що атаку провели смертники.

Агентство повідомляє про не менш 6 загиблих і 35 поранених. За словами поліції, кількість жертв може зрости.

Поліція оточила райони, які атакували смертники.

Правоохоронці проводять впізнання жертв. Ведеться розслідування інциденту.