Повінь – зміна системи

Menu
Close

У церквах Індонезії пройшли масові вибухи

13.05.2018

В церквях Индонезии прошли массовые взрывы Смертники здійснили атаки на три різних католицьких церкви.

В результаті вибухів на території трьох католицьких церков в Індонезії загинули щонайменше 6 осіб.

Вибухи сталися під час ранкової недільної меси 13 травня у місті Сурабая, провінція Східна Ява.

Reuters з посиланням на представника поліції Франса Барунга Мангера пише, що атаку провели смертники.

Агентство повідомляє про не менш 6 загиблих і 35 поранених. За словами поліції, кількість жертв може зрости.

Поліція оточила райони, які атакували смертники.

Правоохоронці проводять впізнання жертв. Ведеться розслідування інциденту.

Читайте також:   У Британії підліток планував влаштувати теракт на концерті Бібера
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *