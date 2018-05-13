МЕХІКО, 13 травня — . Ще одна людина загинула в ході триваючих в Нікарагуа протестів проти уряду Даніеля Ортеги. © AP Photo / Alfredo ZunigaВ Нікарагуа опублікували указ про скасування викликала протести реформи

Як повідомляє портал Prensa, в суботу новою жертвою зіткнень з силами правопорядку став чоловік у місті Масайя. Він загинув в результаті поранення кулею в голову.

Супротивники влади зібралися у Масайе в районі будівлі місцевого уряду та сувенірного ринку, який був підпалений в суботу вдень. Район оточено поліцією. Спроби влади розігнати маніфестантів поки не увінчалися успіхом, у відповідь останні зводять барикади і кидають у поліцейських каміння.

Протести почалися 18 квітня на тлі запропонованої владою реформи, яка передбачала збільшення суми відрахувань роботодавців і працівників у фонди соціального страхування. Президент Даніель Ортега вже скасував її.

Ортега звернувся в суботу до жителів Масайи із закликом до спокою. “Улюблені нікарагуанські сім’ї, світ — це шлях і єдина двері для співжиття, спокою і безпеки всіх. Ми просимо Бога, щоб він дав нам сили добитися цього”, — сказав президент.

Загальне число загиблих в ході протестів точно не встановлено, воно оцінюється в кілька десятків. За даними правозахисників, також більше 400 людей отримали поранення. Були відзначені випадки незаконних затримань, тортур, зникнень журналістів, які висвітлювали акції протесту. Серед загиблих — два співробітники правоохоронних органів.