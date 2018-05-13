ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Нападник ввечері в суботу на перехожих в центрі Парижа був “вихідцем з Чечні” у віці близько 20 років, передає радіостанція Europe 1 з посиланням на власні джерела.

© AP Photo / Thibault СамиѕНападение в Парижі: один загиблий, можливий теракт”Поліцейські змогли встановити ім’я нападника у II окрузі Парижа… За інформацією Europe 1, мова йде про вихідця з Чечні приблизно 20-річного віку”, — повідомляє радіостанція.

Відзначається, що молодий чоловік не мав при собі жодних документів, “та слідчі встановили його особистість завдяки відбиткам пальців”.

Інцидент стався напередодні увечері у другому окрузі французької столиці недалеко від Паризької опери, де розташовуються багато барів і ресторанів. Невідомий чоловік напав з ножем на перехожих, в результаті один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них госпіталізовані з важкими травмами. Поліція ліквідувала зловмисника.

За інформацією ЗМІ, злочинець був схожий на вихідця з Північної Африки, йому було близько 20 років, в момент атаки він був одягнений у чорне.

Раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за подію узяло терористичне угрупування “Ісламська держава”*, зазначають французькі ЗМІ.

* Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІГ) заборонена в Росії.