ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Батьки молодої людини, увечері в суботу напав з ножем на перехожих в центрі Парижа, поміщені під варту, передає радіостанція RTL.

© AP Photo / Thibault СамиѕНападение в Парижі: один загиблий, можливий теракт”Напад з ножем в Парижі — встановлено особу нападника, його батьки поміщені під варту”, — зазначає радіостанція.

Раніше повідомлялося, що чоловік був вихідцем з Чечні.

За інформацією телеканалу BFMTV, нападник був 1997 року народження.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них були важко поранені. Поліція ліквідувала зловмисника.

Раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла терористичне угрупування “Ісламська держава”*, зазначають французькі ЗМІ.

* Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІГ) заборонена в Росії.