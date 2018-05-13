Літак звалився між містами Винебре і Фліш.

В іспанській провінції Таррагона, що входить до складу автономної області Каталонія, зазнав аварії легкомоторний літак, загинули три людини.

Так, літак звалився між містами Винебре і Фліш. Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш в Португалії і прямувало в аеропорт Реус в Таррагоні. Як повідомляється, на місці катастрофи виникла пожежа площею близько 150 кв. м., він був оперативно загасили.

Причини падіння та особи загиблих встановлюються. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Філіппінах легкомоторний літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули 10 осіб.

Відзначено, що незабаром після зльоту на північ від Маніли в суботу, 17 березня 2018 року, на будинок впав невеликий пасажирський літак, на борту якого знаходилися п’ять осіб, в результаті чого всі вони загинули.

Також аварія призвела до смерті ще п’ятьох людей на землі. За даними рятувальних служб, падіння літака викликала пожежа в житловому будинку. В результаті пожежі на місці події постраждали ще дві людини.