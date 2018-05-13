ТОКІО, 13 травня – . Південна Корея вітала готується закриття ядерного полігону КНДР, про який повідомили державні ЗМІ в Пхеньяні. © AP Photo / Ahn Young-јоопКНДР вирішила закрити ядерний полігон Пхунгери

“КНДР оголосила, що має намір закрити ядерний полігон Пхунгери в період з 23 по 25 (травня – ред.). Ми вітаємо це”, — йдеться в заяві представника адміністрації президента Південної Кореї Кім Ий Гема.

На думку південнокорейський влади, прийнятий КНДР план закриття ядерного полігону демонструє бажання Пхеньяну “стримати їх обіцянки, які були зроблені на межкорейском саміті, шляхом дій”.

“Запрошення журналістів з різних країн також означає, що демонтаж ядерного об’єкта буде прозорим для міжнародного співтовариства”, — наголошується в повідомленні.

© AP Photo / Evan VucciТрамп вітав закриття ядерного полігону в КНДРНакануне північнокорейське агентство ЦТАК передало, що ЦК Трудової партії Кореї прийняв рішення провести 23-25 травня закриття ядерного полігону Пхунгери. Планується повністю знищити вхід на територію полігону, а також навколишні полігон об’єкти. З території будуть виведені всі наукові працівники і співробітники охорони. Випробувальна шахта полігону буде підірвана, потім будуть знесені всі наземні споруди — будинок дослідного інституту, пости охорони та інші об’єкти.

Як передає ЦТАК з посиланням на МЗС Північної Кореї, на заході зможуть бути присутніми журналісти з Південної Кореї, Китаю, США, Великобританії та Росії.