МОСКВА, 13 травня — . Молодий чоловік, увечері в суботу напав з ножем на перехожих в центрі Парижа, не був відомий французьким спецслужбам, повідомляє радіостанція RTL з посиланням на власні джерела. © AFP 2018 / Thomas SAMSONГлава МВС Франції зазначив дії поліцейських в Парижі

За інформацією RTL, влада не привласнювали йому статус людини, потенційно представляє загрозу безпеки (статус “fiche S”).

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника. За даними ЗМІ, нападник був “вихідцем з Чечні” у віці близько 20 років, його батьки поміщені під варту.

Раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ.