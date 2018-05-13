ВАРШАВА, 13 травня – . Тіла двох гірників знайшли в шахті на півдні Польщі, рятувальники продовжують пошуки ще одного шахтаря, повідомляє Ястшембская вугільна компанія. Раміль СитдиковСК порушив справу після загибелі шахтаря в Нижньому Тагілі

У шахті Софіївка в Ястшембе-Здруй вранці 5 травня стався вибух. Сила вибуху, за даними шахтарів, була еквівалентна 4 балів за шкалою Ріхтера. В той момент, коли стався вибух, в шахті знаходилися близько 250 людей. Після евакуації на поверхню не вийшли 7 гірників. Раніше рятувальникам вдалося виявити двох, що залишилися в шахті гірників живими. Пізніше ще двоє шахтарів були знайдені загиблими.

“Рятувальники знайшли тіло другого з трьох гірників, яких шукають в шахті. Тіло його колеги було знайдено вчора ввечері”, — йдеться в повідомленні.

Обидва тіла знаходилися в затопленій ділянці шахти, з якого рятувальники вже кілька днів відкачують воду.

В даний час продовжується пошук останнього, що залишилися в шахті після вибуху гірників.

Рятувальна акція утруднена високим вмістом метану в повітрі. З-за цього не можна використовувати електричне обладнання.