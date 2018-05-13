ДОНЕЦЬК, 13 травня — . Двоє мирних жителів поранено в результаті обстрілу з боку українських силовиків за минулу добу, повідомили в неділю журналістам в представництві самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК).

© РИА Новини / СтрингерСавченко розповіла, як СБУ наживається на війні в Донбасі”Вчора в результаті обстрілу з боку ВСУ поранення отримали два мирних жителя: мешканка Горлівки 2002 року народження та мешканець Горлівки 1974 року народження”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

За його словами, в результаті обстрілу в Горлівці пошкоджено понад 10 будинків.

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