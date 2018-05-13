Відомо вже про дев’ять загиблих.

В результаті серії вибухів в християнських церквах Індонезії загинули 9 людей, ще 40 отримали поранення. Про це повідомляє місцеве видання The Jakarta Globe з посиланням на поліцію.

Повідомляється, що в результаті вибухів у місті Сурабая на острові Ява загинули дев’ять людей, 40 отримали поранення. Крім того, підтверджено загибель терориста. Відповідальність за теракти взяла на себе місцева ісламська організація “Нахдатул Улама”.

Також повідомляється, що в Сурабае поліція знешкодила ще одну бомбу в церкві. У зв’язку з нападами в місті закрили усі церкви, а також відмінили запланований на 13 травня великий фестиваль їжі.