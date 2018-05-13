В Індонезії щонайменше десять людей загинули, 35 отримали поранення в результаті вибухів в церквах на острові Ява.

Як повідомляє The Straits Times, перший вибух прогримів поруч з католицькою церквою Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в Індонезії в 07.15 ранку за місцевим часом (05.15 по Києву. – Ред.).

Наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин. Другий вибух прогримів в протестантській церкві у Джалан Діпонегоро, третій церкви п’ятидесятників на вулиці Арджуно.

За словами представника поліції, нападники були одягнені як парафіяни церкви і під час служби перебували всередині церкви, після чого привели в дію бомби.

Поліція оточила місця події для подальшого розслідування.

За інформацією Reuters, жертвами атаки стали дев’ять осіб і більше 40 постраждали. Також видання показало карту, на якій позначено місця атаки.