МОСКВА, 13 травня — . Щонайменше одна людина загинула, троє отримали поранення при вибуху в церкві на острові Ява в Індонезії, повідомляє газета Straits Times з посиланням на радіостанцію Suara. © AP Photo / Dita AlangkaraВ Індонезії служби безпеки придушили бунт у в’язниці

За даними радіостанції, бомба вибухнула біля воріт церкви Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в Індонезії. Вибух стався близько 6.30 ранку за місцевим часом (4.30 мск).

Як повідомляє радіостанція, дорога поруч з церквою перекрита.

Також наголошується, що другий вибух прогримів в іншій церкві міста. Число постраждалих при другому вибуху не повідомляється.