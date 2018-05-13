Поліція затримала батьків нападника.

Правоохоронці затримали батьків хлопця, який напав з ножем на перехожих в центрі Парижа, в результаті чого був убитий чоловік, декілька отримали поранення. В даний час батьки молодої людини знаходяться під арештом. Їх допитують співробітники поліції.

Нагадаємо, що нападник був застрелений поліцією. Інцидент стався в центральному районі Парижа Опера.

Пізніше стало відомо, що теракт у центрі столиці Франції влаштував 20-річний виходець із Чечні (РФ).

Як повідомлялося, у ліквідованого поліцейськими хлопця не було ніяких документів, однак офіційно слідчі ідентифікували його за відбитками пальців.

Як розповіли журналістам свідки, в тому числі й іноземні туристи, теракт стався в самому серці Парижа, щедрому майданчиками з виносними столиками. Відпочиваючі чули, як нападник кричав “Аллах Акбар”, коли він став атакувати перехожих.