ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Молодий чоловік, ліквідований поліцією в Парижі ввечері в суботу після нападу з ножем на перехожих, був відомий французьким спецслужбам як потенційно представляв загрозу держбезпеки.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONРодителей напав на перехожих в Парижі взяли під стражуКак передає радіостанція Europe1, статус “fiché S” (тобто представляє загрозу національній безпеці) був виданий у відношенні чоловіка з-за його підтримки радикальних ісламістських кіл.

У свою чергу, телеканал BFMTV відзначає існування якихось “непрямих зв’язків” між нападником і “людиною, що перебуває в Сирії”.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника. За даними ЗМІ, нападник був “вихідцем з Чечні” у віці близько 20 років, його батьки поміщені під варту.

Раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ.

Про великі теракти в Європі в 2016-2018 роках читайте в довідці >>