МОСКВА, 13 травня — . Вертоліт Афганської національної армії (ANA) розбився при екстреної посадки в провінції Гільменд на півдні Афганістану, передає агентство Пажвак з посиланням на міністерство оборони країни.

© AP Photo / Shah МагаіВ Афганістані бойовики напали на військових, вісім осіб погиблиИнцидент стався під час спецоперації в районі міста Гиришк в ніч на неділю. За даними міністерства оборони, причиною події стала технічна несправність. Екіпаж повітряного судна після посадки евакуювали в безпечне місце, силовики знищили вертоліт.

Як повідомив агентству анонімне джерело в місцевих збройних силах, під час інциденту представники армії проводили рейд з метою затримати одного з командирів бойовиків, але вертоліт був збитий. Радикальний рух “Талібан”* заявило, що бойовики збили вертоліт і вбили всіх військовослужбовців на борту.

На жовтень в Афганістані заплановано проведення суміщених виборів у парламент та окружні ради, реєстрація виборців в країні стартувала 14 квітня. Після відкриття реєстрації виборців президент Афганістану Ашраф Гані запропонував радикального руху “Талібан”* повернутися в мирний процес в якості політичного руху і взяти участь у виборах. Таліби відповіли на пропозицію відмовою.

*Терористична організація, заборонена в Росії