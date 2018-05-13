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Києву не вдалося дискредитувати День Перемоги, заявили в російському МЗС

13.05.2018

МОСКВА, 13 травня — . Всі спроби переписати історію Великої Перемоги, стерти з народної пам’яті неминуче приречені на провал, йдеться в коментарі МЗС РФ у зв’язку з святкуванням Днем Великої Перемоги на Україні.

Офис канала Интер в Киеве. архивное фото© Украинский “Інтер” перевірять через заяви провідних до Дня Перемоги”Перебувають у русофобском угарі українська влада продовжує політику історичного ревізіонізму, цілеспрямовано спотворюючи новітню літопис країни на свій націоналістичний лад. Особливе значення в Києві надають переписування подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., колосальне історичне спадщина якої є “кісткою в горлі” для нинішніх політичних діячів України. Відзначення Дня Перемоги і в нинішньому році українське керівництво в черговий раз спробував надати антиросійське звучання, вивертаючи навиворіт значення великої для наших народів дати 9 Травня”, — наголошується в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Там підкреслили, що “збочена трактування підсумків Великої Вітчизняної війни, нестримне вихваляння нацистських поплічників, обілення пам’яті посібників фашистів з числа Української повстанської армії, по суті — ні що інше, як знущання над пам’яттю народу України, який поніс величезні втрати у боротьбі з “коричневою чумою””.

У міністерстві нагадали про напад 9 травня на російського дипломата, керівника представництва Росспівробітництва в Києві Костянтина Воробйова і на відому українську правозахисницю Бережну Олену. Вуличні “патріоти” “глумилися над ветеранами та людьми похилого віку, викрикуючи хамські гасла”, – йдеться в коментарі.

Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018© РИА Новини / СтрингерНа Україні понад 400 тисяч людей вийшли на заходи на честь Дня Перемоги”Подібна вакханалія мала на меті максимально принизити значення свята Перемоги, залякати українське суспільство, відбити у нього бажання брати участь у масових пам’ятних акціях”, — вважають в МЗС РФ.

Проте, як наголошується в повідомленні, “кампанія з дискредитації Дня Перемоги провалилася”, 9 травня тисячі українців взяли участь у пам’ятних заходах і поклали вінки і квіти до пам’ятників і меморіалів.

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“Стає все більш очевидно, що націоналістична “щеплення” народу України, дозу якою київська влада постійно намагаються нарощувати, вже не діє. Переконані, що всі їхні спроби переписати історію Великої Перемоги, стерти з народної пам’яті неминуче приречені на провал”, — підкреслюється в повідомленні відомства.

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