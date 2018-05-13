ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Глава МВС Франції Жерар Коллон проведе екстрену нараду з представниками спецслужб та антитерористичних підрозділів через напади на перехожих в центрі Парижа, написав міністр у своєму верифицированном акаунті у мережі Twitter.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONСМИ назвали напав на перехожих в Парижі вихідцем з Чечні”На наступний день після атаки, що сталася в Парижі, я скликаю на площі Бово (в будівлі МВС Франції — ред.) нараду, щоб обговорити з нашими спецслужбами і антитерористичними підрозділами цей напад, жертв якого могло бути більше, якби не холоднокровність наших поліцейських”, — написав Коллон.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”*, зазначають французькі ЗМІ. Вони повідомляли, що чоловік є вихідцем з Чечні 1997 року народження, пізніше з’явилася інформація, що він був громадянином Франції.

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.

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