МОСКВА, 13 травня — . Боротися з релігійним екстремізмом треба там, де він зароджується, фінансується і заохочується, одних внутрішньодержавних заходів недостатньо, заявив в неділю голова міжнародного комітету ради федерації Костянтин Косачов, коментуючи трагедію в Парижі. © AFP 2018 / Geoffroy VAN DER HASSELTТеракты в Європі в 2016-2018 роках

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ. За їх даними, нападник був “вихідцем з Чечні” у віці близько 20 років, його батьки поміщені під варту.

“На жаль, трагедія в Парижі ще раз з усією наочністю підтверджує, що релігійний екстремізм не знає кордонів, не має національності і представляє загрозу всім без винятку країнам і народам”, — зазначив Косачов.

Тому вирішувати проблеми протидії тероризму через посилення внутрішньодержавних заходів профілактики і контролю явно недостатньо, підкреслив він. “Рубежі захисту від цієї глобальної загрози необхідно вибудовувати там, де він зароджується, фінансується і заохочується”, — упевнений російський сенатор. © AFP 2018 / Thomas SAMSONСМИ назвали напав на перехожих в Парижі вихідцем з Чечні

“В даному випадку це той регіон світу, де сильні позиції всім відомих і заборонених ООН терористичних організацій. І вирішити цю проблему можна тільки спільно, а не через спроби створення якихось “коаліцій своїх проти чужих”, сказав політик.

Трагічний досвід Франції рано чи пізно повинен перерости в усвідомлення цього очевидного факту і згуртування зусиль перед лицем загальної загрози, уклав сенатор.