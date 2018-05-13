Рятувальники знайшли тіла двох шахтарів.

Польські рятувальники виявили тіла двох загиблих в результаті землетрусу на шахті Ястемжской вугільної компанії (JSW). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що тіла виявили після відкачування води із затопленої шахти. Таким чином, число жертв в результаті землетрусу на шахті зросла до чотирьох. У той же час повідомляється, що тривають пошуки ще одного гірника.

За даними Radio Poland, пошуки ускладнюють високий рівень метану і грунтових вод. У рятувальній операції, яка стала однією з найскладніших в історії вугільної компанії, задіяні близько 1 тис. осіб.