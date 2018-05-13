У Рівному В квартирі 40-річного місцевого жителя на вулиці Князя Володимира і гаражі вилучили арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Про це повідомили в прес-службі відділу комунікації поліції області.

“Під час проведення операції “Зброя та вибухівка” оперативники карного розшуку спільно зі слідчими Рівненського відділу поліції, експертами та працівниками вибухотехнічного відділу у квартирі виявили 223 патрона, 26 ножів, 21 артилерійський снаряд, 18 гранат, автомат ППШ з двома магазинами, дві гвинтівки “Мосіна”, два затвора, пакунки та банки з вибуховими речовинами, схожими на порох і тротил, револьвер типу “Наган”, сигнальний патрон, чотири мінометні міни та підривники”, – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, з гаражного приміщення чоловіка було вилучено 8 гранат, автомат, два пістолети “Флобер”, 88 патронів, 13 ножів.

Зараз всі вилучені боєприпаси і зброю відправили на експертизу.

“За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами триває досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років”, – зазначив начальник Рівненського відділу поліції Василь Зелінський.