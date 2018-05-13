Росія до 2040 році залишиться найбільшим у світі експортером первинних енергоресурсів. Це випливає з оновленого прогнозу британської компанії BP, передає ТАСС.

За розрахунками фахівців, до цього часу Росія буде забезпечувати до 5 відсотків глобального попиту. Зокрема, країна буде експортувати близько 9 мільйонів барелів нафти на добу (за даними Міненерго, у квітні цього року Росія видобувала близько 11 мільйонів барелів на добу). Обсяг експорту газу до 2040 року складе близько 36 мільярдів кубічних футів.

Як відзначають британські дослідники, Росія поступиться лідерство з видобутку рідких вуглеводнів США і Саудівської Аравії. З видобутку газу вона буде займати друге місце після Сполучених Штатів, виробляючи 72 мільярди кубічних футів газу.

Крім того, до 2040 року частка Росії в світовому виробництві енергоресурсів знизиться до 9 відсотків проти 10 відсотків у 2016-м. В той же час зростання споживання відновлюваних енергоресурсів перевищить 7500 відсотків. При цьому їх частка в паливно-енергетичному балансі становить тільки 2 відсотки, тоді як у таких країнах, як Бразилія, Індія і Китай цей показник в середньому становитиме 17 відсотків.