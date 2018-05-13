ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Посольство РФ в Парижі запросило французькі влади про громадянство чоловіка, який напав напередодні ввечері з ножем на перехожих в центрі Парижа, повідомили в дипломатичному представництві.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONСМИ назвали напав на перехожих в Парижі вихідцем з ЧечниРанее повідомлялося, що чоловік, набросившийся з ножем на перехожих, є вихідцем з Чечні 1997 року народження. Потім у французьких ЗМІ з’явилася інформація, що він був громадянином Франції.

“Ми запитали у французьких властей інформацію про громадянство нападника, чекаємо відповіді”, — повідомив співрозмовник агентства.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”*, зазначають французькі ЗМІ.

Глава МВС Франції Жерар Коллон повідомив, що проведе екстрену нараду з представниками спецслужб та антитерористичних підрозділів через напади на перехожих в центрі Парижа.

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.

Про великі теракти в Європі в 2016-2018 роках читайте в довідці >>



Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Ruptly Associated РгеѕѕРезня в Парижі: очевидець розповів, як люди рятувалися від ножа злочинця