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У митного управління в Афганістані пролунав вибух

13.05.2018

МОСКВА, 13 травня — . Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля будівлі митного управління в афганському місті Джелалабад, шість осіб загинули, близько 20 отримали поранення, повідомляє телеканал TOLOnews з посиланням на джерело в управлінні охорони здоров’я провінції Нангархар.Скорая помощь в Афганистане. © AP Photo / Rahmat GulВо час атаки талібів* в Афганістані загинули не менше 20 силовиків

За даними телеканалу, після вибухів група невідомих озброєних людей атакувала будівлю. Тривають сутички з силами безпеки.

Поки жодне угрупування, що діє в регіоні, не взяла на себе відповідальність за напад і за вибух.

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