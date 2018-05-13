МОСКВА, 13 травня — . Міністри закордонних справ і оборони Єгипту в ході майбутнього 14 травня візиту до Москви обговорить з російськими колегами питання регіональної та міжнародної порядку денного з акцентом на ситуацію на Близькому Сході і в Північній Африці, а також боротьбу з тероризмом, йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ.

© РИА Новини / Юрій КаверЕгипет сподівається на швидке підписання угоди про російської промзонеОчередной раунд переговорів міністрів закордонних справ і міністрів оборони Росії і Єгипту відбудеться 14 травня. Як наголошується в повідомленні, будуть проведені окремі профільні зустрічі, а також зустрічі у форматі “2+2”.

“Планується провести ґрунтовний обмін думками з питань регіональної та міжнародної порядку денного з акцентом на ситуацію на Близькому Сході і в Північній Африці. Особливу увагу буде приділено завданням зміцнення взаємодії між Москвою та Каїром в цілях врегулювання криз на основі дотримання принципів міжнародного права, поваги суверенітету держав регіону і невтручання у внутрішні справи. Будуть також обговорені подальші скоординовані кроки щодо протидії глобальним загрозам тероризму і екстремізму”, — йдеться в коментарі міністерства.