КИЇВ, 13 травня — . Чотири людини, в тому числі двоє дітей, загинули і двоє постраждали в результаті зіткнення двох легкових автомобілів в Кіровоградській області України, повідомила прес-служба держслужби України з надзвичайних ситуацій.

© Fotolia / FotokonВ ДТП за участю автобуса на Україні загинула одна людина і 12 пострадалиПо даними відомства, аварія сталася в суботу ввечері на автодорозі поблизу села Суботці в Кіровоградській області.

“В результаті зіткнення двох легкових автомобілів Toyota і Volkswagen загинули чотири людини, зокрема двоє дітей 2016 і 2017 років народження, які перебували в автомобілі Toyota Highlander. Ще дві людини, які знаходилися в автомобілі Volkswagen Touareg, травмовані і госпіталізовані”, — йдеться в повідомленні.