МОСКВА, 13 травня — . Чотири бойовики радикального руху “Талібан”* загинули при установці саморобних вибухових пристроїв в провінції Пактія на південному сході Афганістану, передає агентство Khaama Press з посиланням на заяву місцевої поліції.

© AP Photo / Mirwais КһапВ Афганістані один з командирів “Талібану”* підірвався на своїй бомбеИнцидент стався вранці в суботу в районі Ахмадабад провінції Пактія. Бойовики заклали саморобні вибухові пристрої на одну з головних доріг, коли одна з бомб вибухнула передчасно. Загинули чотири терориста.

Відзначається, що антиурядові озброєні групи часто використовують вибухові речовини для організації терактів на дорогах, вибухів автомобілів чиновників і співробітників служб безпеки.

За даними Місії ООН по сприянню Афганістану в АФГАНІСТАНІ, за перші три місяці 2018 року в Афганістані загинули 763 і постраждали 1495 мирних жителів. Порівняно з минулим роком, кількість жертв в результаті діяльності антиурядових елементів збільшилася на 6%. Однією з основних причин жертв серед мирного населення в цьому році стали саморобні вибухові пристрої.

* Терористична організація, заборонена в Росії