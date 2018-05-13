Люди мітингували проти консервативного уряду.

В польській столиці Варшаві тисячі людей у суботу вийшли на антиурядову демонстрацію, протестуючи проти політики консервативного уряду. Про це повідомляє Польське радіо.

Марш свободи, організований опозицією ( “Громадянська платформа”, “новочестные” і “Комітет захисту демократії”) пройшов по центру столиці.

Поліція стверджує, що в марші взяли участь 12 000 чоловік, але представники столичної ратуші кажуть, – 90 000 чоловік.

Керівник партії “Громадянська платформа” Гжегож Схетина заявив на мітингу, що опозиція борг перед поляками, зобов’язана побудувати коаліцію, яка зможе виграти найближчі вибори.

Він сказав, що разом з іншими групами його партія створює громадську коаліцію, яка відкрита для всіх партій, в тому числі і лівих і ліберальних.

“Ми разом не тому, що боїмося, а тому, що ми хочемо дати полякам надію, що закінчиться цей фатальний годину”, – сказав він.