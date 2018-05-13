КИЇВ, 13 травня — . Перший віце-спікер Верховної ради України, представник Києва в гуманітарній підгрупі з Донбасу Ірина Геращенко заявила, що включення в список на обмін голови Центру визволення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана ускладнює переговори.

© AFP 2018 / Sergii КһагсһепкоДНР включила в список на обмін главу Центру визволення полонених РубанаНакануне голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що ополченці включили в список на обмін Рубана, якого українські правоохоронці заарештували за підозрою в підготовці теракту в Києві.

На своїй сторінці у Facebook Геращенко вказала, що ім’я Рубана потрапило в список кілька тижнів тому. “Мовляв, Володимир (Рубан — ред.) попросив бойовиків його звільнити, і вони вимагають від “хунти” віддати “офіцера”. Все це виглядає дуже дивно. Та ускладнює і без того непрості переговори про звільнення наших хлопців”, — написала вона.

Рубан був затриманий СБУ в березні при спробі виїхати з самопроголошеної ДНР на підконтрольну Києву територію. Як стверджують у відомстві, в машині у нього була велика кількість зброї. Українські спецслужби підозрюють Рубана в підготовці теракту в Києві та незаконному зберіганні зброї, раніше суд заарештував його на два місяці.

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