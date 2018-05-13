МІНСЬК, 13 травня — . Юні українські футболісти постраждали в автоаварії під білоруським Кам’янцем (Брестська область), одна дитина загинула, повідомила в неділю прес-служба Міністерства охорони здоров’я Білорусі. СтрингерВ ДТП в Україні загинули чотири людини

“Бригади білоруських лікарів з Мінська та Бреста виїхали сьогодні вранці в Кам’янецький район для надання допомоги дітям, постраждалим в аварії на трасі Кам’янець — Шерешево — Свіслоч. За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди з футболу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “одна дитина загинула, ще шестеро хлопців з важкими травмами були доставлені в Кам’янецьку центральну районну лікарню”. За даними Моз, у всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина знаходиться у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль, заявивши, що “кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям”.

Як йдеться у повідомленні, з Бреста до Кам’янця прибула бригада медиків, у її складі — нейрохірург, травматолог, реаніматолог і інші фахівці, а з Мінська в Кам’янець — дитячий травматолог, нейрохірург дитячий анестезіолог-реаніматолог. Для вирішення організаційних питань і проведення консультації в Брест попрямував перший заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Пиневич.

© Fotolia / Tom WangПострадавшие в ДТП у Криму діти знаходяться в реанімації

Як відзначили в прес-службі, в неділю частина постраждалих дітей буде переведена в брестську обласну лікарню.

За даними Державтоінспекції області, аварія сталася в неділю близько сьомої ранку (час збігається з московським) на 54-му кілометрі автодороги Р-98 Кам’янець — Шерешево — Свіслоч, поблизу села Мартинюки. За попередньою інформацією, водій 1976 року народження, громадянин України, керуючи автомобілем марки Renault Master, скоїв попутне зіткнення з навантажувачем “Амкодор” під керуванням 48-річного місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. © , ИнфографикаЧто робити у випадку ДТП