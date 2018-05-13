МОСКВА, 13 травня — . Громадянин Люксембургу отримав поранення в суботу при нападі молодої людини на перехожих в центрі Парижа, в результаті якого загинула одна людина, повідомляє люксембурзька МЗС.

© AP Photo / Thibault СамиѕСМИ назвали ім’я влаштував різанину в Парижі уродженця Чечні”Французькі влади поінформували міністерство закордонних і європейських справ Люксембургу, що громадянин країни перебував серед тих, хто отримав поранення в результаті нападу з ножем у центрі Парижа”, — йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

За даними МЗС, потерпілому громадянину Люксембургу була надана термінова медична допомога, і зараз його життю нічого не загрожує. За ситуацією на місці стежить посольство країни в Парижі.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ. Вони повідомляли, що чоловік є вихідцем з Чечні 1997 року народження, пізніше з’явилася інформація, що він був громадянином Франції.

*Терористичне угрупування, заборонена в Росії.

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