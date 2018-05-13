МОСКВА, 13 травня — . Щонайменше п’ять осіб загинули при обваленні моста в долині Нилум в провінції Азад Кашмір на півдні Пакистану, повідомляє видання Pakistan Today з посиланням на місцеві правоохоронні органи. © Фото : ІА “Вільні новини”Рятувальники розібрали завали на місці обвалення частини п’ятиповерхівки в Саратові

За даними поліції, під час інциденту на мосту через річку Нилум перебувало 25 осіб. Як мінімум 20 з них впали в воду, і їх віднесло течією, коли міст впав в річку, не витримавши сильного напору води. П’ятеро з дерев, що впали у воду загинули.

Місцева влада ініціювала проведення рятувальної операції, шість чоловік були врятовані, але проведення робіт ускладнюють сильний вітер і низька температура води.