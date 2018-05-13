МОСКВА, 13 травня — . Порівняння гіперзвукового зброї США, Китаю і Росії, зроблений телеканалом CNBC, некоректно, так як американські аналітики намагаються виправдати своє відставання, RT заявив військовий експерт, полковник у відставці Віктор Баранець. © РИА Новини / Григорій СысоевВ США визнали унікальність російського ракетного комплексу “Кинджал”

“В американців гіперзвукова зброя топчеться десь на рубежі п’яти-шести махов. Наше ж вже заходить за десять махов”, — зазначив він.

За словами експерта, твердження про те, що США віддають перевагу більш складної задачі по створенню високоточної неядерного гіперзвукового зброї — не більш ніж “лукавство”.

“Росія нібито зосередилася на гиперзвуковом зброю з ядерною боєголовкою. Але це звучить неймовірно безглуздо, оскільки наша країна розробляє універсальне високоточне гіперзвукова зброя”, — сказав Баранець.

Він також зазначив, що гіперзвукової ракети “Кинджал”, продемонстрованої на параді Перемоги 9 травня, на сьогоднішній день немає рівних у світі. Росія зараз лідирує в розробці такої зброї, Китай — на другій позиції, а Сполучені Штати займають третє місце, вважає експерт.

Раніше американський телеканал CNBC опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що США не відстають від Росії і Китаю в розробці гіперзвукового зброї.