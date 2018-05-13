МОСКВА, 13 травня — . Терористична організація “Ісламська держава”* взяла відповідальність за вибухи в трьох церквах в Індонезії, в результаті яких загинули 11 людей і 40 постраждали, повідомляє агентство Рейтер. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Ірані засудили до смерті шістьох бойовиків ІГ* за атаки в 2017 році

Перший вибух у неділю прогримів поряд з католицькою церквою Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в 7.15 ранку за місцевим часом (5.15 мск), наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин в тому ж місті. Другий вибух прогримів в протестантській церкві на вулиці Діпонегоро (Diponegoro), третій — у церкві п’ятидесятників на вулиці Арджуно (Агјипо).

Нападники були одягнені, як парафіяни, і під час служби перебували всередині церкви, після чого привели в дію бомби. Поліція проводить розслідування події.

* Терористична організація, заборонена в Росії