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Американський безпілотник-розвідник помітили біля російського кордону

13.05.2018

МОСКВА, 13 травня — . Безпілотний апарат Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ уздовж кордону Росії і України в районі Харківської області. Про це повідомляється на сторінці PlaneRadar в Twitter.

Дрон вилетів з авіабази НАТО “Сігонелла на Сицилії. За даними сервісу, апарат увійшов в повітряний простір України близько 7:15 ранку за московським часом.

Ополченцы ДНР в Донецкой области. © РИА Новини / Ден ЛевиАмериканский безпілотник провів розвідку над ДонбассомВ 10:18 за московським часом він закінчив політ уздовж кордону Бєлгородської області. Американський БПЛА також здійснив обліт лінії розмежування в Донбасі.

Літак-розвідник RQ-4B кілька разів помічали в небі над Донбасом. Протягом останніх місяців польоти американських безпілотників у рубежів Росії значно почастішали.

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