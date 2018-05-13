МОСКВА, 13 травня — . Безпілотний апарат Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ уздовж кордону Росії і України в районі Харківської області. Про це повідомляється на сторінці PlaneRadar в Twitter.

07:15 мск.

Безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВПС США, що злетів з авіабази #Sigonella, позивний #UAVGH000, у повітряному просторі України.

#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF #Ukraine pic.twitter.com/tWmh3ohnPq — PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 травня 2018 р.

Дрон вилетів з авіабази НАТО “Сігонелла на Сицилії. За даними сервісу, апарат увійшов в повітряний простір України близько 7:15 ранку за московським часом.

© РИА Новини / Ден ЛевиАмериканский безпілотник провів розвідку над ДонбассомВ 10:18 за московським часом він закінчив політ уздовж кордону Бєлгородської області. Американський БПЛА також здійснив обліт лінії розмежування в Донбасі.

Літак-розвідник RQ-4B кілька разів помічали в небі над Донбасом. Протягом останніх місяців польоти американських безпілотників у рубежів Росії значно почастішали.