КИЇВ, 13 травня — . Український консул працює на місці ДТП в Білорусі, в якій постраждали українці, повідомив у неділю начальник управління департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

© Fotolia / spotmatikphotoДетская футбольна команда з України потрапила в ДТП в БелоруссииРанее в неділю прес-служба міністерства охорони здоров’я Білорусі повідомила, що юні українські футболісти постраждали в автоаварії під білоруським Кам’янцем (Брестська область), одна дитина загинула.

“ДТП в Білорусі. Постраждали українці. Консул на місці події спільно з місцевою владою приймають першочергові заходи”, — написав Кирилич у своєму мікроблозі в Twitter.