Одна дитина загинула, ще шестеро травмовані.



В Кам’янецькому районі Білорусі діти з української команди з футболу потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шестеро отримали важкі травми. Про це повідомляє в неділю Міністерство охорони здоров’я Білорусі.

Аварія сталася 13 травня близько 07:00 на 54 км автодороги Р-98 “Кам’янець-Шерешево-Свіслоч”, поблизу д. Мартинюки.

“За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди з футболу. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців з важкими травмами були доставлені в Кам’янецьку центральну районну лікарню”, – йдеться в повідомленні.

У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина знаходиться у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль.

“Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям”, – сказав він.

Повідомляється, що з Бреста і Мінська в Кам’янець прибули бригади медиків.

“Сьогодні частина постраждалих дітей буде переведена в Брестську обласну лікарню”, – повідомили в міністерстві.