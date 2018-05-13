МОСКВА, 13 травня — . Пошукові служби виявили тіло швейцарського туриста, зниклого в березні в департаменті Верхня Савойя у французьких Альпах, передає газета Parisien.

© Фото : “Роскосмос”ЗМІ повідомили про зникнення болгарського альпініста в ГималаяхПо повідомленням газети, загиблого туриста знайшли завдяки сноуборду, який стирчав з снігу в невеликому ущелині на висоті дві тисячі метрів.

“Тіло виявив місцевий учасник пошукового співтовариства, який викликав пожежників, щоб ті спустили тіло з вершини і передали похоронним службам”, — повідомив виданню представник місцевої жандармерії.

Два тижні тому після танення снігів у цьому ж районі пошуковці виявили тіла двох лижників 47 і 49 років, які зникли в той же день, що і швейцарський турист. При цьому 39-річний лижник з Британії, зниклий 7 січня в комуні Тінь департаменту Савойя, досі не знайдений.