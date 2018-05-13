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Глава МЗС Азербайджану вирушив з робочим візитом до Бельгії

13.05.2018

БАКУ, 13 травня – . Глава МЗС Азербайджану Ельмар Мамед’яров відправився до Бельгії для участі в міжнародній міністерської конференції, присвяченої жертвам релігійного та етнічного насильства на Близькому Сході, повідомили в неділю в прес-службі міністерства.Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха. © В МЗС Азербайджану заявили, що Карабах не може бути стороною переговорів

“Для участі у третій Міжнародній міністерської конференції, присвяченої жертвам релігійного та етнічного насильства на Близькому Сході, міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Мамедьяров відправився до Бельгії з робочим візитом”, — повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

У відомстві уточнили, що в рамках візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей, а також виступ Мамедьярова на конференції.

Мета конференції — скликати зустріч глав МЗС країн Близького Сходу, а також інших зацікавлених країн, об’єднаних в коаліцію проти терористичної організації “Ісламська держава” (ІГ, заборонена в Росії).

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