ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Хамзата Азімова, ліквідованого напередодні паризькою поліцією після нападу на перехожих в центрі міста, близько року тому викликали до слідчих через причетність до групи радикальної молоді, передає в неділю газета Point. © AP Photo / Thibault СамиѕСМИ назвали ім’я влаштував різанину в Парижі чоловіки

Повідомляється, що молодий чоловік потрапив в поле зору спецслужб в 2016 році, оскільки був причетний до групи молодих людей зі Страсбурга, “які заявляли про своє бажання відправитися в зону боїв на сирійсько-іракському кордоні”.

“Хамзат А. і ще один з членів цієї групи в квітні 2017 року були викликані до слідчих антитерористичного підрозділу паризької поліції”, — відзначає газета.

Жодних наслідків для молодої людини ця зустріч не принесла: “він не був лідером цієї групи, ні тим, хто був найбільш мотивований для того, щоб відправитися в ту область”. Згодом молодий чоловік зовсім усунувся від групи, контакти з колишніми товаришами він нібито не підтримував протягом декількох місяців.

Разом з тим, додає видання, яке посилається на власні джерела, одна з дівчат, також причетна до цього об’єднання, була перехоплена в одній європейській країні” через спроби відправитися до кордону Іраку і Сирії.

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