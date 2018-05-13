Невідомий обстріляв сміттєвоз і поранив його водія у Волоколамському районі Підмосков’я, повідомляє прес-служба регіонального МВС.

Відзначається, що вантажівка їхала на скандальний полігон «Ядрово», нападник вискочив на дорогу з лісу поблизу станції Матренино.

З невстановленої зброї були пошкоджені скла автомобіля, водій отримав легке поранення передпліччя, але вже відпущений з лікарні.

«На Волоколамському шосе біля повороту на станцію Матренино невідомий з лісосмуги зробив постріл з невстановленої зброї у водія сміттєвоза. Водій отримав поранення руки», — заявили в МВС.

Стрілку вдалося втекти, він оголошений в розшук. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

У суботу в Волоколамске пройшов черговий мітинг з вимогою закрити полігон «Ядрово». Конфліктна ситуація не вщухає з березня, коли після викиду звалищного газу десятки дітей звернулися за медичною допомогою.