Ситуацію прокоментували в МЗС.

За його словами, вранці український консул відвідав місце події, а потім і постраждалих дітей у лікарні.

“Вранці консул відвідав місце події і з представниками влади зараз роблять першочергові невідкладні заходи з надання допомоги. Консул відвідав лікарню, де переконався, що постраждали шестеро дітей, двоє з них перебувають у важкому стані. Зараз опрацьовується питання про можливе транспортування двох постраждалих у Брест, але це повинні оцінити лікарі”, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, близько 7 години ранку юнацька футбольна команда з України потрапила в ДТП на трасі “Кам’янець – Шерешево Свіслоч”. Одна дитина загинула.

“У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина знаходиться у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів”, – зазначили в Моз держави.