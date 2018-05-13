ЄРЕВАН, 13 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ході проведеного в неділю засідання за участю нових міністрів назвав першочерговим завданням уряду підготовку до позачергових парламентських виборів, повідомили в прес-службі кабміну.

© РИА Новини / Володимир Федоренко”Дашнакцутюн” отримає два портфелі в новому уряді Вірменії”Наш уряд з політичної точки зору має пріоритет — підготувати Вірменію до позачергових парламентських виборів, але за цей період ми повинні досягти серйозних успіхів”, — наводить прес-служба слова Пашиняна.

Він попросив міністрів з сьогоднішнього дня перейти до роботи, ознайомитися з поточною ситуацією, “так як є оперативні завдання, що вимагають термінових рішень”.

За словами прем’єра, стилем роботи міністрів повинен бути постійний діалог з суспільством. “Суспільство має відчути, що це сформований нею уряд, яке в першу чергу має бути підзвітний йому”, — сказав Пашинян.

Він також попросив міністрів негайно розпочати роботи по розробці програми кабміну. “Ця програма повинна бути оптимістичною, висловлювати всі ті надії, які громадяни пов’язують з діяльністю уряду”, — сказав прем’єр.

© Sputnik / Арам НерсесянВнешняя політика Вірменії не зміниться, заявив ПашинянНовое уряд Вірменії було повністю сформовано в суботу.

З 13 квітня у Вірменії проходили акції протесту, які очолив лідер опозиційної партії “Громадський договір” Пашинян. Опозиція виступала проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Через кілька днів опозиція оголосила про початок “оксамитової революції”. Незважаючи на це, парламент обрав Саргсяна главою кабміну, проте менш ніж через тиждень, 23 квітня, він подав у відставку на тлі протестів. Восьмого травня Національні збори Вірменії вибрало Пашиняна прем’єром.

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