МОСКВА, 13 травня — . Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що напав на перехожих в Парижі чоловік народився в Чечні.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Чечні обурилися упередженістю західних ЗМІ після теракту в Парижі

“Хасан Азімов дійсно по досягненні 14-річного віку, отримав паспорт громадянина Росії. Однак даний паспорт в даний час недійсний, так як в 20 років не отримав новий”, — написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.

При цьому глава республіки поклав відповідальність за формування поглядів Азімова на французьке суспільство. “У Чечні він тільки народився, а дорослішання, формування його особистості, його поглядів і переконань відбувалося у французькому суспільстві”, — додав Кадиров.

Як зазначив глава Чечні, надходить інформація дає підстави вважати, що Хасан Азімов контактував з правоохоронними органами і спецслужбами Франції. У зв’язку з цим, за його словами, виникає багато питань, на які поки що немає відповідей.

Напад на перехожих

Інцидент стався напередодні увечері у другому окрузі французької столиці, недалеко від Паризької опери, де розташовано багато барів і ресторанів. Чоловік напав з ножем на перехожих, один чоловік помер. Ще четверо постраждали, двоє з них госпіталізовані з важкими травмами. Поліція ліквідувала зловмисника. © AP Photo / Thibault СамиѕСМИ назвали ім’я влаштував різанину в Парижі чоловіки

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що в інциденті простежується “терористичний слід”. Як пишуть ЗМІ, відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”*.

За їх даними, нападника 1997 року народження звали Хамзат Азімов, він народився в Чечні, а в 2010 році отримав французьке громадянство. Як передає радіостанція RTL, його батьків затримали.

Газета Point пише, що Азімова близько року тому викликали до слідчих, оскільки він спілкувався з групою молодих людей зі Страсбурга, “які заявляли про своє бажання відправитися в зону боїв на сирійсько-іракському кордоні”. Жодних заходів проти нього не застосували. Згодом він припинив підтримувати контакти з членами групи, повідомляє видання.

*Терористична організація, заборонена в Росії.

Про великі теракти в Європі в 2016-2018 роках читайте в довідці >>

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Ruptly Associated РгеѕѕРезня в Парижі: очевидець розповів, як люди рятувалися від ножа злочинця