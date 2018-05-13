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Американець піддав себе тортурам, щоб підтримати кандидата на пост глави ЦРУ

13.05.2018

МОСКВА, 13 травня — . Колишній американський військовослужбовець і боєць UFC Тім Кеннеді добровільно піддав себе імітації утоплення, щоб підтримати кандидата на пост глави ЦРУ Джину Хаспел, яку звинувачують у причетності до тортур, повідомляє The Hill.

Кеннеді опублікував в соцмережах 41-хвилинний відеоролик, в якому друзі піддають його імітації утоплення, поливаючи його рот і ніс водою і ставлячи різні питання.

“Ми робили це вчора майже 45 хвилин. Поливали кожен раз від 10 секунд до хвилини. Можна спробувати затримати дихання, але вода накопичується в носових пазухах і тече по очах і носі. От і все. Це не тортури”, — написав він у Twitter.

Кеннеді уточнив, що його дії не були спробою продемонструвати показну хоробрість. “Я всього лише хотів показати, що це таке насправді. Це просто дрібниці”, — зазначив він.

За словами Кеннеді, він пішов на це, щоб довести, що цей процес не є тортурами і, отже, претензії правозахисників до Хаспел нічим не обґрунтовані. Кандидата на пост глави ЦРУ він назвав “героїнею”, пише The Hill. Американский военный избивает заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Багдаде, Ирак. 2003© AP Photo”Я не можу спати”. Колишні в’язні Абу-Грейб розповіли про тортури

Джину Хаспел, яка може стати першою жінкою на чолі ЦРУ, звинувачують у причетності до допитів із застосуванням тортур в секретній в’язниці відомства в Таїланді. Сама вона під час слухань у комітеті сенату заявила, що Центральне розвідувальне управління зараз не займається допитами затриманих, там навіть немає людей, які вміють це робити”.

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В рамках програми “допитів під вартою”, яку ЦРУ почало проводити після терактів 11 вересня 2001 року, використовувалися тортури, які офіційно називалися “розширеними методами допиту”. Найбільш відоме місце, де проводилась така програма — в’язниця Гуантанамо.

 

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