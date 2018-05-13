МОСКВА, 13 травня — . Колишній американський військовослужбовець і боєць UFC Тім Кеннеді добровільно піддав себе імітації утоплення, щоб підтримати кандидата на пост глави ЦРУ Джину Хаспел, яку звинувачують у причетності до тортур, повідомляє The Hill.

Кеннеді опублікував в соцмережах 41-хвилинний відеоролик, в якому друзі піддають його імітації утоплення, поливаючи його рот і ніс водою і ставлячи різні питання.

We did this yesterday for almost 45 хвилин. The average pour was from anywhere 10 to 60 sec. You can try to hold your breath but the water pools at the back of your sinuses running down your eyes and nose. Plain and simple. It’s not torture. #CIA #GinaHaspel #waterboarding pic.twitter.com/XtFLYoUgsw — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 12 травня 2018 р.

“Ми робили це вчора майже 45 хвилин. Поливали кожен раз від 10 секунд до хвилини. Можна спробувати затримати дихання, але вода накопичується в носових пазухах і тече по очах і носі. От і все. Це не тортури”, — написав він у Twitter.

Кеннеді уточнив, що його дії не були спробою продемонструвати показну хоробрість. “Я всього лише хотів показати, що це таке насправді. Це просто дрібниці”, — зазначив він.

За словами Кеннеді, він пішов на це, щоб довести, що цей процес не є тортурами і, отже, претензії правозахисників до Хаспел нічим не обґрунтовані. Кандидата на пост глави ЦРУ він назвав “героїнею”, пише The Hill. © AP Photo”Я не можу спати”. Колишні в’язні Абу-Грейб розповіли про тортури

Джину Хаспел, яка може стати першою жінкою на чолі ЦРУ, звинувачують у причетності до допитів із застосуванням тортур в секретній в’язниці відомства в Таїланді. Сама вона під час слухань у комітеті сенату заявила, що Центральне розвідувальне управління зараз не займається допитами затриманих, там навіть немає людей, які вміють це робити”.

В рамках програми “допитів під вартою”, яку ЦРУ почало проводити після терактів 11 вересня 2001 року, використовувалися тортури, які офіційно називалися “розширеними методами допиту”. Найбільш відоме місце, де проводилась така програма — в’язниця Гуантанамо.