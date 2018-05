МОСКВА, 13 травня — . Колишній американський військовослужбовець і боєць UFC Тім Кеннеді добровільно піддав себе імітації утоплення, щоб підтримати кандидата на пост глави ЦРУ Джину Хаспел, яку звинувачують у причетності до тортур, повідомляє The Hill.

Кеннеді опублікував в соцмережах 41-хвилинний відеоролик, в якому друзі піддають його імітації утоплення, поливаючи його рот і ніс водою і ставлячи різні питання.

We did this yesterday for almost 45 хвилин. The average pour was from anywhere 10 to 60 sec. You can try to hold your breath but the water pools at the back of your sinuses running down your eyes and nose. Plain and simple. It’s not torture. #CIA #GinaHaspel #waterboarding pic.twitter.com/XtFLYoUgsw

— Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 12 травня 2018 р.