ПЕКІН, 13 травня – . Повне виконання всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану є спільною відповідальністю та обов’язком усіх боків, заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф під час зустрічі з главою МЗС КНР Ван В.

© РИА Новини / Сергій МамонтовИран і КНР обговорили долю ядерної угоди після виходу США з угоди”Іран виходить з того, що забезпечення повного і ефективного виконання всеосяжної угоди – спільна відповідальність і обов’язок усіх сторін”, — наводить слова Заріфа зовнішньополітичне відомство Китаю.

Він додав, що іранська сторона готова докладати свої зусилля для цього, і підкреслив, що Тегеран буде підтримувати контакт і координацію з усіма сторонами угоди.

Зариф в неділю почав дипломатичне турне для обговорення ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. Поїздка почалася з Пекіна, де глава МЗС Ірану пробуде в неділю і понеділок, потім Зариф поїде в РФ, де зустрінеться зі своїм російським колегою, а потім вирушить у Брюссель, де зустрінеться з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії, а також головою дипломатиии ЄС Федерикой Могерини.

© РИА Новини / Олексій АгарышевСМИ назвали кінцеву мету США після виходу з іранської сделкиСитуация навколо іранської ядерної угоди загострилася після того, як у вівторок президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Президент Ірану Хасан Роухани зазначив, що Іран не виходить з угоди, оскільки домовленість продовжить існувати між Тегераном і рештою п’ятьма країнами, що брали участь в переговорах по ній.