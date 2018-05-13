МОСКВА, 13 травня — . Російський бізнесмен Алішер Усманов увійшов у список найбагатших жителів Великобританії, зайнявши восьму сходинку в щорічному рейтингу британської газети Times.

Стан російського бізнесмена за підсумками 2017 року видання оцінило в 10,566 мільярда фунтів стерлінгів. Це на 1,235 мільярда фунтів менше, ніж у минулому році. Тоді газета помістила російського підприємця на п’яту сходинку рейтингу.

© РИА Новини / Ілля ПиталевForbes опублікував рейтинг 200 найбагатших російських бизнесменовСамым багатою людиною в країні, на думку видання, є британський мільярдер Джим Раткліфф, засновник і глава нафтохімічної компанії Ineos. Його стан оцінюється в 21,05 мільярда фунтів. Друге місце дісталося торішнім лідерам рейтингу індійським підприємцям Шрі і Гопі Хиндуя, власникам компанії Hіnduja Group. Вартість їхніх активів становить, за даними видання, 20,644 мільярда фунтів. Трійку найбагатших британців замикає американський бізнесмен радянського походження Леонід (Леонард) Блаватник, стан якого оцінюється в 15,259 мільярда фунтів.

У список найбагатших людей Сполученого Королівства також потрапив росіянин Роман Абрамович, який володіє футбольним клубом “Челсі”. Він зберіг за собою 13-ий рядок рейтингу. За рік розмір його активів збільшився на 1,2 мільярда фунтів і склав 9,333 мільярда фунтів, зазначає газета.

Усманов є найбільшим бенефіціаром USM Holdings, який, зокрема, контролює “Металоінвест”, “Мегафон”, і частку в Mail.Ru Group. Крім того, Усманов володіє 30% британського футбольного клубу “Арсенал”. Блаватник контролює Access Industries, якій, зокрема, належить пакет акцій “Русала”. Роману Абрамовичу серед іншого належать 62,74% кіпрської компанії Lanebrook, яка контролює вертикально інтегрований металургійний і гірничодобувний холдинг Evraz. Крім того, він з 2003 року володіє англійським футбольним клубом “Челсі”.