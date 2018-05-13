ЛОНДОН, 13 травня — , Денис Ворошилов. Викрадені в Демократичній республіці Конго (ДРК) в п’ятницю британські громадяни звільнені, повідомив в неділю глава МЗС Британії Борис Джонсон.

© AP Photo / Rebecca BlackwellВ Конго з’ясовують долю викрадених бойовиками британських туристовДвое британців були викрадені невідомими під час відвідування національного парку Вірунга, де в квітні при нападі бойовиків загинули шість співробітників. Супроводжувала британців жінка-гід була вбита на місці.

“Радий повідомити, що двоє британських громадян, захоплених у заручники в ДРК, звільнені. Дякую за допомогу влади ДРК і керівництво заповідника. З сумом думаю про загиблої при захопленні співробітниці національного парку і пораненого при інциденті водія”, — йдеться в отриманому письмовій заяві Джонсона.

В регіоні, де розташований парк, відзначалися спалахи насильства. Всього за останні роки місцеві бойовики вбили 175 співробітників нацпарку.

Національний парк Вірунга заснований в 1925 році і є одним з найстаріших в Африці. На території парку мешкають близько чверті гірських горил світу, що перебувають на межі зникнення. Парк включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.