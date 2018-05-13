ВАШИНГТОН, 13 травня — . США нададуть КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння, заявив держсекретар США Майк Помпео. © AP Photo / Andrew НагпікСВПД створив атмосферу безкарності для Ірану, стверджує Помпео

“Нам потрібно буде надати гарантії безпеки. Цей обмін (гарантіями) чекає своєї години вже 25 років”, — сказав Помпео в ефірі Fox News.

Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір обговорити ядерне роззброєння КНДР на саміті в Сінгапурі 12 червня. © ИнфографикаРакетный паритет